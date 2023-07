La politica dell’Occidente gioca al rialzo: un gioco pericoloso

di Augusto Sinagra – UN GIOCO MOLTO PERICOLOSO

Chi non capisce o non vuole capire e allora è complice, oppure è cretino ma è ugualmente pericoloso come il complice.

La situazione in Ucraina è assolutamente chiara ed evidente: la Federazione russa sta resistendo ad una guerra mossa tramite il commediante di Kiev, dagli USA, da quasi tutti i Paesi membri della NATO fino alla concorrenza di 55 Stati che forniscono di armamento pesante il commediante ucraino.

La cosiddetta controffensiva ucraina è stata un totale fallimento e quel che è tragico è il numero di giovani ucraini uccisi per la criminale politica occidentale. La Russia ha ripreso una forte iniziativa bellica in ogni Regione ucraina e sicuramente isolerà la sua capitale Kiev.

I guerrafondai occidentali con gli USA in testa pensavano di avere a che fare con la piccola Serbia o con l’Iraq o con la Libia o con altri Stati vittime delle ripetute aggressioni USA. Questa volta si sono sbagliati ma, si sa, gli americani non brillano per intelligenza.

L’unica iniziativa possibile è porre fine alla guerra per ristabilire la pace. L’Ucraina se ne faccia una ragione: non riavrà mai più né la Crimea e né le Regioni del Donbass e dovrà ringraziare la Federazione russa se potrà mantenere Odessa e il suo porto che le consente uno sbocco al mare.

Al contrario, la politica criminale dell’Occidente gioca al rialzo. È in discussione la fine dell’impero e della tirannia nordamericana e questo avverrà non solo per le sconfitte in guerra ma per la fine della egemonia del dollaro USA.

La bestia ferita è ancora più pericolosa perché reagisce in modo inconsulto. È in questa prospettiva che si pone il possibile attacco tramite il commediante ucraino, alla centrale nucleare di Zaporižžja che è la più grande d’Europa. Attacco che avrà effetti devastanti in tutta Europa cento volte superiori a quelli provocati nel 1986 dalla centrale nucleare di Cernobyl.

Da lì alla generale guerra nucleare sarà un attimo.

Questa è la situazione ed è in questa situazione che la Giorgia Meloni va “manina manina” con Joe Biden palesemente affetto da demenza senile.

Che Dio ci aiuti.

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO