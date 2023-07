Malore improvviso, Luca muore a 30 anni

MARINA DI MASSA – Si è spento in ospedale a Modena Luca Fontana, un giovane massese residente a Romagnano. Aveva 30 anni e un malore improvviso lo ha portato via agli affetti dei suoi cari, soprattutto della mamma Barbara e della sorella. La Procura della città emiliana ha aperto un fascicolo per comprendere le cause del decesso, disponendo l’autopsia sul corpo del 30enne: un atto dovuto.

Ex studente dell’alberghiero Minuto di Marina di Massa, per anni aveva lavorato come cameriere in diversi luoghi per la ristorazione. Il ragazzo stava pensando di tornare sui banchi di scuola e di iscriversi all’università, ma un malore gli ha strappato improvvisamente il futuro. Spesso frequentava il bar Bollicine in centro, dove era conosciuto e apprezzato da tutti per il suo carattere solare.

