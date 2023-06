Usa: National Geographic licenzia i suoi ultimi giornalisti

NEW YORK, 29 GIU – Il National Geographic ha licenziato i suoi ultimi 19 giornalisti dello staff editoriale e non sarà più venduto nelle edicole statunitensi dal prossimo anno. La notizia è stata diffusa dal Washington Post e confermata su Twitter da alcuni degli interessati. “Sono stato fortunato, ho avuto modo di lavorare con giornalisti incredibili e raccontare storie importanti e globali. È stato un onore”, ha twittato Craig Welch, uno degli ex reporter fissi di National Geographic.

Mentre il collega Doug Main ha affermato: “Il National Geographic sta licenziando i suoi autori, incluso me”. Il futuro lavoro editoriale della rivista sarà svolto da freelance e dai pochi redattori rimasti nello staff, ha spiegato il Wp. La decisione fa parte delle misure di riduzione dei costi decise da Disney, casa madre della pubblicazione: la rivista, con alle spalle oltre un secolo di attivita’, aveva dichiarato alla Cnn che avrebbe continuato a pubblicare numeri mensili.

“Le modifiche sul personale non cambieranno la nostra capacità di svolgere questo lavoro, ma piuttosto ci daranno maggiore flessibilità per raccontare storie diverse e incontrare il pubblico attraverso le nostre numerose piattaforme”, ha commentato un portavoce con la Cnn, sottolineando che “qualsiasi insinuazione che i recenti cambiamenti avranno un impatto negativo sulla qualita’ della rivista è semplicemente errata”. (ANSA). foto nationalgeographic.com