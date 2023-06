Kiev, ‘non ci serve la mediazione del Vaticano’

Il cardinale Zuppi sarà in missione a Mosca domani e giovedì per “trovare vie per raggiungere una giusta pace”. Ma Kiev afferma: “Non ci serve la mediazione del Vaticano”.

Il cardinale Matteo Maria Zuppi si recherà a Mosca, quale inviato di Papa Francesco, il 28 e 29 giugno. Lo comunica la Santa Sede, sottolineando che il presidente della Cei sarà accompagnato nella sua missione da un officiale della Segreteria di Stato. “Scopo principale dell’iniziativa è incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace”, aggiunge. Russia”.

Lo ha detto il capo dell’ufficio del presidente ucraino, Andryi Yermak, a proposito dell’annunciata visita a Mosca dell’inviato di pace del Papa, cardinale Matteo Zuppi, aggiungendo tuttavia che se dovesse ottenere risultati sui problemi dei bambini deportati in Russia e sulla scambio dei prigionieri, questi risultati sarebbero benvenuti. tgcom24.mediaset.it