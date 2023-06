Migranti, Tommaso Cerno smonta le bugie di Elly Schlein

Grandi ricerche per il Titan e niente per i migranti. Il peculiare accostamento arriva direttamente da Elly Schlein. La leader del Partito democratico dice che le “fa impressione il dispiegamento di mezzi di ricerca per quattro persone che comunque hanno pagato moltissimo per fare questo, 250mila euro“. Un fatto che la dem trova “del tutto inaccettabile e ingiusto”. Il motivo?

“L’altro giorno sulle coste greche non si sia mosso un dito per salvare 750 migranti che avevano solo la colpa di non tollerare soprusi, ingiustizie, torture, chi fugge da guerre e discriminazioni di ogni sorta”.

Un discorso che non sta né in cielo né in terra. Se così facendo la neo segretaria pensa di attaccare governo ed Europa si sbaglia di grosso. Evidentemente Schlein dimentica che le ricerche dei cinque passeggeri a bordo del sommergibile scomparso vengono effettuate dalla Guardia costiera statunitense, che nulla ha a che vedere con quella italiana o con quella di altri paesi europei. Oltretutto, è difficile arrivare a paragonare un tour, un’esperienza che, come tale viene pagata, con il viaggio dei migranti. Stando al suo ragionamento allora, vien da dire estremizzando, i ricchi possono morire?

liberoquotidiano.it