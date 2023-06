Bologna, incendio nella chiesa di San Gioacchino

BOLOGNA, 20 GIU – Non ha causato feriti ma solo danni un incendio scoppiato nel pomeriggio all’interno della Chiesa di San Gioacchino, in via Don Sturzo a Bologna. Le fiamme sono partite dalla parte posteriore dell’edificio e hanno interessato vari arredi. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dei locali.

I danni alla chiesa, a quanto si apprende, sono dovuti principalmente al fumo che ha annerito pareti e mobili. Sono in corso le verifiche per analizzare eventuali problemi alle strutture e accertare le cause dell’incendio. Sul posto anche 118 e polizia. (ANSA).