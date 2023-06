Milano, romeno gli tira un pugno in faccia: vigile stramazza a terra

Nicola Porro ha denunciato un fatto avvenuto a Milano nel tardo pomeriggio di venerdì 16 giugno. A due passi dalla stazione centrale una pattuglia di vigili è intervenuta per placare un’accesa discussione tra due persone. Scene di ordinaria amministrazione, s non fosse che a un certo punto un vigile si è preso un pugno in faccia da uno dei due contendenti, finendo steso a terra.

Il video rilanciato da Porro è piuttosto crudo, dato che per fermare l’uomo è stato necessario l’intervento di alcuni passanti, che hanno aiutati i vigili urbani a riportare la situazione sotto controllo. L’aggressore è un 45enne di origini romene, già con precedenti e ora accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. “Immaginiamo che il caso – si legge sul sito di Porro – non solleverà le stesse polemiche scaturite in occasione del ‘pestaggio’ del transessuale, sempre a Milano, fermato ‘con le cattive’ dai vigili poi finiti sotto indagine e sospesi dal servizio. I colleghi ieri non hanno usato alcun manganello e il risultato s’è visto: uno di loro si è preso un cazzotto in pieno volto, rischiando di rimetterci le penne”.

Porro ci ha tenuto a evidenziare quanto avvenuto nei pressi della stazione centrale perché è un tipo di violenza “mascherata da un silenzio assordante, che sembra letteralmente distinguere due casi: la violenza di serie A, fatta da interi paginoni in cui sono gli incaricati al pubblico servizio ad essere protagonisti, e quella di serie B, dove invece il paradigma è l’opposto”. www.liberoquotidiano.it