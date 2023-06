Putin, ‘la controffensiva ucraina non ha alcuna chance’

ROMA, 16 GIU – “La controffensiva ucraina non ha alcuna chance di successo”. Lo sostiene il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso al forum economico di san Pietroburgo, come riporta Ria Novosti. “Le forze di Kiev in questo momento attaccano in alcune aree, hanno perso diversi carri armati, i combattimenti continuano ma non hanno alcuna possibilità”, ha aggiunto come riporta Tass.

“Ho amici ebrei che mi dicono che Zelensky non è un ebreo, ma un disonore per gli ebrei” ha detto Putin intervistato al Forum economico internazionale di San Pietroburgo. (ANSA).

