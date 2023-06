Zelensky: ‘Russia disperata di fronte alla controffensiva ucraina’

La Federazione Russa sta combattendo una lotta disperata di fronte alla controffensiva ucraina perché se il Cremlino perde questa battaglia, alla fine perderà la guerra. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista a “NBC News”. “Il nostro popolo eroico – dice Zelensky -, le nostre truppe in prima linea stanno affrontando una resistenza molto dura. Perché per la Russia, perdere questa campagna in realtà significa perdere la guerra”.

Zelensky: “Stiamo chiedendo armi solo per far tornare pace”

“Oggi sono intervenuto al Parlamento svizzero per dire che non siamo una fonte di aggressione, né un territorio di guerra, né una sorta di zona di conflitto. Siamo un Paese che ha sempre dato e darà sempre valore alla pace. La nostra pace può resistere a queste aggressioni solo con la forza delle armi”. Lo scrive in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“So che sui siti svizzeri si sta discutendo dei permessi di riesportazione delle armi per proteggere l’Ucraina”, ha aggiunto Zelensky, “e voglio che ogni partecipante alla discussione ricordi un fatto: stiamo chiedendo al mondo armi per rendere il nostro territorio ucraino di nuovo un territorio di pace. Tutta la nostra terra, tutta la nostra gente… Solo per questo! Esattamente come previsto dal diritto internazionale”. www.rainews.it