Caso Consip, assolto in Appello il generale dei carabinieri Tullio Del Sette

Il generale dei carabinieri Tullio Del Sette è stato assolto in Appello a Roma dall’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento in uno dei filoni della maxi inchiesta Consip.

I giudici della Terza Sezione hanno fatto cadere le accuse “perché il fatto non sussiste”.

“Restituita l’onorabilità”

In primo grado, nel gennaio del 2021, Del Sette era stato condannato a 10 mesi. Ora l’assoluzione. “Si tratta di una decisione che finalmente restituisce al generale Del Sette, ex comandante generale dell’Arma dei carabinieri, l’onorabilità che gli era stata ingiustamente sottratta”, commentano i difensori Fabio Lattanzi e Carlo Bonzano.

