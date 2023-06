PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Meluzzi

PIAZZA LIBERTA’ – nel corso della puntata di sabato 10 giugno 2023 sono stati trattati vari temi di attualità, fra cui la manifestazione “Siena chiama Italia” che si terrà il 17 giugno.

In spregio persino a una facciata di ritegno, proprio il 17 giugno infatti, l’università di Siena conferirà una laurea honoris causa a Fauci.

Sempre a Siena si stanno ponendo le basi finanziarie per implementare il biotecnopolo (già esistente) per la manipolazione di agenti patogeni potenzialmente letali per l’uomo (BSL3-4).

Ne abbiamo parlato con il prof. Alessandro Meluzzi – medico, psichiatra, criminologo, scrittore.

Intervento estratto dalla puntata di sabato 10 giugno 2023

“Bisogna resistere a questo orribile personaggio che ha rappresentato forse il peggio di questa commistione tra potere finanziario, mainstream e BigPharma”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

