Attacco con coltello a Nottingham, 3 morti

AGI – Nottingham, nel centro dell’Inghilterra, è una città in stato di assedio dopo che prima dell’alba tre persone sono state accoltellate e uccise per strada e successivamente altre tre sono state investite da un furgone e si trovano in ospedale. La polizia ha detto che gli episodi sono collegati e ha arrestato un giovane (di colore, ndr) di 31 anni; le vie chiuse alla circolazione riguardano un’ampia area del centro perché i tre episodi (le due prime vittime, una terza accoltellata e l’incidente con il furgone) si sono svolti in tre diverse zone, a distanza di qualche chilometro l’una dall’altra.

Secondo le testimonianze riportate dai media britannici, la polizia presidia la città con posti di blocco e agenti in passamontagna; altre persone sono state fermate e interrogate, in particolare si racconta di due donne fatte uscire da un negozio e salite su un’auto con sirena.

Secondo quanto riporta la stampa britannica, la polizia è coadiuvata nelle indagini dagli agenti antiterrorismo, ma, ha detto a Sky news l’ex coordinatore nazionale dell’antiterrorismo del Regno Unito, Nick Aldworth, “non è saggio saltare troppo velocemente a conclusioni, sebbene alcune delle notizie riportate abbiano le caratteristiche dei metodi utilizzati dai terroristi”. AGI.IT

(ANSA) – LONDRA, 13 GIU – La polizia locale indaga ora in tandem con l’antiterrorismo britannica nelle indagini sull’attacco multiplo compiuto prima dell’alba a Nottingham con un bilancio di tre persone accoltellate a morte in due diversi momenti e altre tre ferite dopo essere state successivamente investite da un 31enne alla guida di una van. Lo riporta la Bbc.

La polizia di Nottingham usa l’immagine di una persona bianca ammanettata per illustrare l’arresto di una “persona di colore con i dreadlocks”. Indecente!

Nottingham police use an image of a white person being arrested to illustrate a tweet about a 'black person with dreadlocks' being arrested.

These mind-benders are disgraceful #Nottingham 😤 pic.twitter.com/i0L2HR4ZVt

— Paul Golding (@GoldingBF) June 13, 2023