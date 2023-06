Schlein: ‘Speranza ha affrontato una pandemia a mani nude tutelando la Costituzione’

Seconda giornata dell’Assemblea nazionale di Articolo 1 che si svolge nello stabilimento ex Whirlpool, a Napoli

“Dobbiamo continuare ad allargare e ad aprire come Pd“, ha detto Schlein accolta da un lungo applauso. Raggiungendo la prima fila della platea ha abbracciato il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza.

Su Roberto Speranza, che oggi è il padrone di casa per l’ultima volta, detto: “Ha affrontato una pandemia sconosciuta, a mani nude, tutelando i valori fondamentali, nel pieno solco della costituzione, grazie Roberto. Lo hai fatto non rinunciando a mettere il segno più all’investimento alla sanità pubblica”. Schlein dà atto a Speranza della generosità di questa scelta, sciogliere il suo partito, per tornare a casa.

