Roma, gruppi di sudamericani borseggiano turisti nella metro

Continuano i furti nella metropolitana di Roma, soprattutto in determinate fermate della linea A. E che quella tratta sia la “preferita” dai manolesta non è una novità. A colpire, come giù raccontato a RomaToday da diversi utenti, sarebbero gruppi di sudamericani. La conferma arriva anche dai recenti arresti dei carabinieri che, in poche ore, hanno bloccato quattro “latinos”.

In particolare i militari di viale Eritrea, presso la fermata Barberini, hanno bloccato e arrestato un cittadino cileno di 54 anni e un cittadino cubano di 36 anni, sorpresi mentre tentavano di impossessarsi del portafogli di un turista tedesco, che era in attesa del convoglio sulla banchina.

Sempre presso una fermata metropolitana della linea A, a Repubblica, i militari della stazione di San Pietro hanno arrestato un cittadino cileno di 31 anni e un cubano di 38 anni, che per sottrarre il portafogli a un turista americano, lo avrebbero distratto con una scusa, mentre il 31enne con una mossa fulminea è riuscito a sottrarre il portafogli dallo zaino dell’americano. Prontamente bloccati dai carabinieri che, hanno assistito alla scena, per i due indagati sono scattate le manette, mentre il portafogli è stato recuperato e restituito alla vittima. www.romatoday.it