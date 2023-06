Eurozona entra in recessione tecnica

BRUXELLES, 08 GIU – L’Eurozona è entrata in recessione tecnica nel primo trimestre 2023, a seguito di una contrazione dello 0,1% registrata per due trimestri consecutivi. E’ quanto emerge dai dati sul Pil diffusi da Eurostat.

Nel primo trimestre dell’anno, il Pil nei 20 Paesi dell’Eurozona è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Nell’insieme dell’Ue si è invece registrato un aumento dello 0,1%. Lo rende noto Eurostat, rivedendo al ribasso le sue stime precedenti. Nell’ultimo trimestre del 2022 il Pil era diminuito dello 0,1% nell’Eurozona e dello 0,2% nell’Ue. Rispetto al primo trimestre del 2022, invece, la crescita è stata dell’1% in entrambe le zone. Sul trimestre, gli aumenti maggiori sono stati osservati in Polonia (+3,8%) e Lussemburgo (+2%). L’Italia ha fatto registrare una crescita dello 0,6%. Per la Germania invece -0,3%. (ANSA).