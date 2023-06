Migranti, UE: percorsi legali di accesso al lavoro

BRUXELLES, 06 GIU – La commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson ha presentato oggi il piano della Commissione per fronteggiare l’immigrazione illegale nel Mediterraneo Occidentale e l’area atlantica. Il piano si basa sui quattro pilastri: contrasto al contrabbando di essere umani, gestione delle frontiere, rimpatri e percorsi legali di accesso al mercato del lavoro europeo.

Il piano prevede partnership con Paesi chiave come Marocco, Senegal Mauritania e Gambia.

“Io credo che sia possibile trovare un accordo sul nuovo Patto per la migrazione, gli Stati membri sembrano avere un approccio costruttivo, questo è il momento giusto” ha detto la commissaria Johansson. “Se concordiamo un approccio comune sulla migrazione saremo tutti vincitori, compresi i migranti, perché nessun Paese può fare da solo, i dibattiti nazionali cercano invece di dipingere uno scenario da vincitori e perdenti”, ha aggiunto. Per Johansson il testo di compromesso della presenza – con i famosi 22mila euro a migrante non ricollocato, ndr – “è bilanciato anche se ci sono ancora cose da limare”. (ANSA)