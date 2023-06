Firenze, in centro arriva un altro Starbucks

Coming soon. La scritta campeggia all’incrocio tra via de’ Cerretani e via dei Conti, in pieno centro di Firenze, a un centinaio di metri da piazza del Duomo. Non è un cinema, però (quelli chiudono). Accanto, un’altra immagine. ‘Come essere a casa’, le mielose parole di una ragazza in giubbino di pelle alla moda.

Sicuro: ma ‘a casa’ per chi? Parliamo dell’apertura, a breve, del nuovo Starbucks, lì dove fino a non molto tempo fa aveva sede un Dmail, negozio di oggettistica varia (non certo un esercizio storico, ma nemmeno il 30millesimo, i numeri più o meno a livello mondiale sono quelli, ‘bar’ del noto marchio Usa).

Il nuovo ‘bar’ arriva dopo quello recentemente aperto nel rinnovato sottopasso della stazione di Santa Maria Novella. Pur con i ragazzini che andranno in visibilio, un altro passo verso l’omologazione di Firenze al ‘made in Usa’.

