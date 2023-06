Milano, blitz con pistola e rapina: arrestato 15enne straniero

Prima il blitz con la pistola in pugno, poi la rapina. Infine la fuga (per un complice) e le manette per l’altro. Un ragazzino ungherese di 15 anni è stato arrestato dalla polizia per aver rapinato un negozio cinese in via Paolo Sarpi a Milano insieme a un complice poi scappato.

Tutto è accaduto poco prima delle 20.30 di sabato 3 giugno, come reso noto dalla questura. I due malviventi sono entrati all’interno di Chineat, al civico 15 di via Paolo Sarpi, a volto coperto e con la pistola in pugno. Uno dei due ha minacciato il titolare, l’altro si è fatto consegnare l’incasso. Successivamente i malviventi hanno guadagnato l’uscita, ma il proprietario del negozio ha reagito e, insieme a dipendenti e passanti, ha bloccato a terra il rapinatore con le banconote. Quello armato di pistola è riuscito a scappare.

Successivamente sono intervenuti i poliziotti della questura di Milano che hanno arrestato il minorenne. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di rapina aggravata in concorso. È stato accompagnato al carcere minorile Cesare Beccaria. Sono in corso attività per dare un nome e un volto al complice, qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere della zona. Non è ancora chiaro se la pistola utilizzata durante la rapina fosse vera o un’arma giocattolo.

