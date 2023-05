Fa causa ai genitori per averla fatta nascere: “non mi hanno chiesto il permesso”

Fa causa ai genitori per averla fatta nascere e invita le donne a consultare i loro feti prima di metterli al mondo. Kass Theaz, conosciuta sui social con lo pseudonimo di isatandstared, è diventata molto famosa negli ultimi giorni per aver citato in tribunale i genitori che l’avrebbero fatta nascere senza che lei desse loro il permesso. Una storia che è sembrata a molti assurda e che è venuta fuori in uno dei video postato su TikTok dalla donna.

La confessione

«Ho detto nella mia ultima clip che sono andata a comprare vestiti per i miei figli. Molte persone sono rimaste scioccate nel sentire che sono madre, considerando che ho citato in giudizio i miei genitori per avermi avuto senza il mio permesso. Dovevano chiedermelo, per questo ho intrapreso un’azione legale contro di loro. Non ho mai acconsentito ad essere qui», ha detto la donna nel video che ha scatenato le polemiche. La tiktoker ha anche invitato le donne incinte a consultare un medium per capire se realmente il figlio che hanno in grembo vuole nascere o meno.

Gli insulti

Kass ha poi spiegato quello che avrebbero dovuto fare sua madre e suo padre per rispetto nei suoi confronti: «Io ho dei figli, anche se ho detto che non è etico averne perché si dovrebbe chiedere loro se desiderano nascere, ma i miei piccoli li ho adottati. Quindi non è colpa mia se sono qui. Sto cercando di essere una brava persona assumendomi la responsabilità di essere una mamma e aiutare chi è qui non per causa mia. In un certo senso posso dire di essere una madre etica». Parole per cui è stata insultata e per le quali la sua storia sta facendo il giro del mondo.

Alcuni frequentatori di Tiktok sostengono che quello della donna sia un account satirico.