Milano: rider 19enne accerchiato e rapinato da 8 nordafricani

MILANO – Aggredito in pieno centro. Prima accerchiato e minacciato, poi buttato a terra da una gang di otto nordafricani che gli hanno portato via tutto: cibo per un valore di circa 100 euro – l’ordine che doveva consegnare – telefono e contanti per circa 70 euro. L’ennesima vittima di rapine a Milano è un rider pakistano di 19 anni, nella notte fra domenica e lunedì poco dopo l’una e mezza in via Santa Radegonda, a pochi passi da piazza Duomo. Al ragazzo non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto e sul posto è intervenuta una Volante della polizia che ora sta indagando per ricostruire l’accaduto e rintracciare i responsabili.

Accerchiato e rapinato

Il giovane rider stava pedalando diretto a casa del cliente di turno quando è stato bloccato con le minacce nel cuore della notte a pochi passi da piazza Duomo dal branco: in un attimo si è ritrovato accerchiato da otto giovani che ha poi descritto come nordafricani. Non ha avuto neppure il tempo di reagire perché in pochi secondi si è ritrovato a terra ed è stato rapinato. Gli otto sono subito fuggiti con il suo telefono, i soldi e il cibo. Per fortuna il diciannovenne non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di cure mediche. (https://www.ilgiorno.it)