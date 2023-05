Facebook etichetta i contenuti cristiani come “discorsi di odio”

Ecco l’articolo pubblicato su The Perimeter. Visitate il sito e valutate liberamente. Ecco l’articolo tradotto dal sito www.sabinopaciolla.com

Facebook ha annunciato che non permetterà più la pubblicazione di contenuti cristiani sulla piattaforma e ha iniziato ad aggiungere un’etichetta di avvertimento “fake news” ai post su Gesù Cristo. Secondo il giornalista di Blaze Billy Hallowell, quando è andato a testare le nuove regole si è visto recapitare da Facebook un avviso di “discorso d’odio”.

Hallowell, cristiano, ha cercato di esercitare la sua libertà religiosa pubblicando il seguente messaggio sulla sua pagina Facebook: “Gesù è morto perché tu potessi vivere”. Tuttavia, nonostante il suo post riflettesse uno dei principi fondamentali del cristianesimo, è stato cancellato da Facebook ed è stato accusato di diffondere “discorsi d’odio”.

I've appealed. But what in the ever-loving world? pic.twitter.com/YeJCmPacCs

I'm sorry, what?

Quando Hallowell ha tentato di appellarsi a Facebook, quest’ultimo ha risposto confermando che il cristianesimo e Gesù ora vanno contro le linee guida della comunità.

I appealed @facebook and this is their response.

Accused me of violating "hate speech" and removed the post. My message? "Jesus died so you could live."

Very, very bizarre. https://t.co/NCTC8azc4W pic.twitter.com/Kv9auIzEnx

— Billy Hallowell 🙏 (@BillyHallowell) May 10, 2023