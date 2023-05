Controffensiva, Kiev: “E’ tempo di riprenderci ciò che è nostro”

Ucraina pronta alla controffensiva per liberare i territori occupati dalle forze di Mosca. “E’ tempo di riprenderci ciò che è nostro”, spiega il comandante in capo delle forze armate dell’Ucraina, Valerii Zaluzhnyi, a commento di un video postato su Telegram che contiene una preghiera per la liberazione dell’Ucraina. “Benedici la nostra offensiva decisiva!”, ha scritto, secondo quanto riporta Ukrinform, che cita poi la pagina Facebook dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, secondo cui nell’ambito della “campagna di supporto informativo” per le Forze Armate è stato diffuso “uno spettacolare video” dedicato alla liberazione dell’Ucraina dagli invasori russi.

In un’intervista alla Bbc, uno dei più alti responsabili della sicurezza in Ucraina, Oleksiy Danilov (nella foto) segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa, ha intanto annunciato che il Paese è pronto a sferrare la controffensiva, che potrebbe avvenire “domani, dopodomani o tra una settimana”. Il governo ucraino – ha aggiunto – “non può permettersi di commettere errori” sulla decisione perché si tratta di “un’opportunità storica” che “non possiamo perdere”.

Le forze armate ucraine – ha precisato Danilov – sferreranno l’assalto quando i comandanti avranno calcolato che “possiamo ottenere il miglior risultato” in quella precisa fase della guerra. E alla domanda se le forze armate ucraine fossero pronte per l’offensiva, ha risposto: “Siamo sempre pronti. Così come eravamo pronti a difendere il nostro paese in qualsiasi momento. E non è una questione di tempi”. “Dobbiamo capire che questa occasione storica che ci è stata data – da Dio – al nostro paese non possiamo perderla, così potremo davvero diventare un grande paese europeo indipendente”, ha aggiunto. ADNKRONOS