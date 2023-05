Senza Unione Europea avremmo 500 miliardi di PIL in più – Gilberto Trombetta.

La tragedia che si è abbattuta sui territori della Romagna i giorni scorsi ci impone di inquadrare il tema anche dal punto di vista degli investimenti per la messa in sicurezza e salvaguardia del territorio.

Polemiche sulle dichiarazioni del governatore del Veneto Luca Zaia il quale i giorni scorsi ha dichiarato che gli eventi che hanno colpito la Romagna indicano che serve un’assicurazione nazionale contro le catastrofi.

L’Unione Europea va verso il divieto di utilizzo delle caldaie a gas entro il 2029. Il Codacons ha fatto i conti e parla di stangata per le famiglie.

Sono usciti i nuovi dati di ConfCommercio sui consumi.

La stima: senza Unione Europea avremmo 500 miliardi di PIL in più.

L’appuntamento del Martedì con i principali temi di economia e politica assieme a GILBERTO TROMBETTA giornalista economico, portavoce nazionale del “Fronte per la Sovranità Popolare”.

Conduce CARLO SAVEGNAGO (video dal canale youtube “il vaso di Pandora)