Migranti, Polonia: No redistribuzione obbligatoria

BRUXELLES, 25 MAG – “Non c’è e non ci sarà alcun consenso al trasferimento forzato dei migranti in Polonia”. Lo scrive in un tweet il ministro degli Interni polacco, Mariusz Kaminski.

Intanto è arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave “Diciotti” della Guardia costiera con a bordo 671 migranti prelevati nelle ultime ore in mare. Sono stati intercettati sulla rotta libica e viaggiavano su un’imbarcazione raggiunta dalla Guardia costiera. Si tratta di 613 uomini, 6 donne, 41 minori e 11 minori non accompagnati.(ANSA).