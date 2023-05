Lilli Gruber e Gentiloni al Bilderberg

Mistero risolto: Lilli Gruber non era a Otto e Mezzo perché era in viaggio. E non di piacere. La conduttrice di La7, prontamente sostituita da Giovanni Floris, è volata a Lisbona. Il motivo? Il Bilderberg Meeting, ossia quell’incontro riservato e a porte chiuse che da 69 anni si tiene tra le élite politiche e gli affari di Europa e America del Nord. Insieme alla giornalista, da venerdì 19 maggio a domenica partecipano il commissario europea all’Economia, Paolo Gentiloni, l’ex ad di Snam Marco Alverà e lo scrittore Giuliano da Empoli. Ma anche, tra i nomi d’eccellenza, l’ex premier finlandese Sanna Marin e Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo.

Quest’anno, al centro dell’agenda, ci sarà l’intelligenza artificiale, seguita dalla crisi bancaria e dalla Cina. Ai titani della tecnologia si uniranno i pesi massimi della politica, tra cui l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e il ministro degli Esteri ucraino Dymtro Kuleba che interverrà sulla situazione ucraina. I 130 partecipanti provenienti da 23 paesi dal 18 al 21 maggio terranno discussioni altamente riservate sulle questioni più urgenti di politica internazionale.

Insomma, ecco dove è finita la Gruber. A svelare il giallo, dopo le dichiarazioni di Enrico Mentana, è stato Dagospia. Il sito fa chiarezza sul viaggio citato dal direttore del TgLa7 giustificando l’assenza della conduttrice di Otto e Mezzo. A rimpiazzarla, come detto, Floris. “Sono seduto al posto sbagliato, ma solo per due sere”, ha detto il giornalista senza scendere nei dettagli. liberoquotidiano.it