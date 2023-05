Malore al lavoro, 50enne muore nel Leccese

SANTA BARBARA (Galatina) – Ha accusato un malore mentre svolgeva lavori in una villa privata: sarebbero naturali le cause che hanno portato al decesso di Giuseppe Manca, 50enne di Copertino, morto nel pomeriggio, attorno alle 17, in via Degli Andreani, a Santa Barbara, frazione di Galatina. Sarebbero, perché il condizionale è d’obbligo, in attesa che l’autopsia, disposta dal pm di turno, fornisca ulteriori chiarimenti.

L’uomo, al momento del malore, stava facendo alcuni lavori di manutenzione: si sarebbe quindi accasciato a terra nei pressi della piscina all’interno della villa. Subito, non appena si sono accorti di quanto stava accadendo, i presenti hanno chiamato i soccorsi.

I sanitari, giunti sul posto in breve tempo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sono poi sopraggiunti i carabinieri per i rilievi e le verifiche del caso. Da quanto emerso l’uomo soffriva di malattie cardiovascolari.

La salma del 50enne è stata trasferita, come chiarito in apertura e su indicazione del pm di turno, presso la camera mortuaria del “Vito Fazzi” per l’esame autoptico. Sul luogo dell’accaduto anche il personale dello Spesal per i necessari accertamenti di rito. (https://www.lecceprima.it)