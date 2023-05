G7, altri 44 miliardi per l’Ucraina

Giappone, i ministri delle Finanze del G7 concordano sui nuovi aiuti all’Ucraina

I ministri delle Finanze del G7 hanno ripetuto il loro “fermo impegno” ad appoggiare economicamente l’Ucraina fino a quando sia necessario e a continuare ad applicare le sanzioni a Mosca, oltre a lavorare per evitare che la Russia possa eludere queste misure di pressione.

Il G7 “continuerà ad affrontare le esigenze di finanziamento a breve termine dell’Ucraina”, oltre a sostenere “gli sforzi congiunti per riparare le sue infrastrutture critiche” e aiutare i Paesi vicini colpiti dall’afflusso di rifugiati, si legge nella dichiarazione congiunta adottata alla fine della riunione dei ministri delle finanze a Nigata (Giappone). Il testo sottolinea anche la “incrollabile volontà” del G7 di imporre sanzioni e altre misure alla Russia “per minare la sua capacità di condurre la guerra” e per “contrastare qualsiasi tentativo di eludere” queste misure punitive.

Il volume dell’impegno per il sostegno economico e di bilancio all’Ucraina per il 2023 e l’inizio del 2024 ammonta a 44 miliardi di dollari: è quanto si legge nella dichiarazione adottata al termine della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G7, in Giappone. (affaritalini.it)