Berlino, “nuovi aiuti militari a Kiev per 2,7 miliardi”

“Il governo tedesco fornirà ulteriori attrezzature militari per un valore di 2,7 miliardi di euro a all’Ucraina. Il pacchetto include carri armati Leopard 1, veicoli da combattimento di fanteria, droni da ricognizione e altre attrezzature militari”. secondo Der Spiegel.

L’esercito ucraino ha utilizzato i missili a lungo raggio Storm Shadow forniti dal Regno Unito per attaccare aree civili a Lugansk dove sono rimasti feriti anche sei bambini, ha riferito il ministero della Difesa russo citato dalla Tass. “Ieri gli aerei ucraini hanno effettuato un attacco missilistico contro due aziende a Lugansk. L’attacco è stato fatto con gli Storm Shadow forniti dal Regno Unito, nonostante le dichiarazioni di Londra secondo cui non sarebbero state usate in attacchi contro civili”. “I caccia russi hanno abbattuto sia il Su-24 che ha effettuato l’attacco sia il caccia MiG-29 che lo ha coperto”, ha aggiunto.

Kuleba, “ho parlato con Blinken sulle future forniture di armi”

Il il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha riferito su Twitter di avere “parlato con il segretario di stato Usa Antony Blinken, per coordinare le prossime forniture di armi, la nostra cooperazione con il Sud del mondo e l’istituzione di un Tribunale speciale”. Kuleba ha aggiunto di aver dato “molta attenzione all’importanza di fornire all’Ucraina gli F-16 e alle misure necessarie per iniziare l’addestramento dei piloti ucraini”.

https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-ultime-notizie-russi-ritirata-bakhmut-nuovo-attacco-notte-kiev-abbattuti-tutti-droni-AE9EL5SD#U403027999833VFE