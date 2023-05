Milano, le entra in casa e tenta di violentarla: arrestato gambiano

“Non esiste un’emergenza sicurezza a Milano, come in Italia non esiste un’emergenza sicurezza ma un tema”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi che ierii ha partecipato alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Milano. “Se dessimo valore al dato statistico, diremmo che c’è una proficua valenza dei servizi che stiamo facendo, ma c’è anche un problema di percezione, che non sottovalutiamo”, ha aggiunto il ministro.

LA REALTA’

Ennesima violenza sessuale a Milano dove una donna di 44 anni ha subito un’aggressione, anche con pugni al volto, da un uomo nella sua casa nei pressi di via Washington. L’aggressore, che sarebbe originario del Gambia, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale, tentata rapina e lesioni. Era riuscito a entrare nel palazzo seguendo la sua vittima, che era da poco rientrata in casa e non aveva ancora chiuso la porta. tgcom24.mediaset.it