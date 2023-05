Piogge, in Emilia Romagna allerta rossa: fiumi a rischio piene

Abbondanti piogge si stanno abbattendo da diverse ore in Emilia-Romagna in particolare nel settore centro orientale della regione. Alta attenzione va ai torrenti Samoggia, all’Idice, al Quaderna, al Sillaro e al Lavino, dove sono previsti raggiungimenti e superamenti della soglia idrometrica 3.

Per quanto riguarda le altre zone si stanno verificando innalzamenti dei livelli nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2 e, localmente, della soglia 3 su Santerno, Senio, Lamone, Montone; della soglia 1 su Secchia, Panaro, Tresinaro. “Si potranno inoltre verificare – sottolinea l’ente regionale – fenomeni franosi diffusi e di ‘ruscellamento’ lungo i versanti”.

L’allerta rossa per criticità idraulica sarà attiva fino alla mezzanotte di domani sui principali affluenti del fiume Reno nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, allerta arancione invece per le piene dei fiumi e le frane in Romagna e nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Nella tarda mattinata di oggi si è svolta la riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) convocata dalla Prefettura di Bologna, cui ha partecipato Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, insieme ai rappresentanti dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, i Comuni interessati, i vigili del fuoco, Anas, il coordinamento dei volontari e tutti i soggetti coinvolti. Il CCS si riaggiornerà alle 18.

Preoccupa la situazione nel Comune di Castenaso, in provincia di Bologna, che raccomanda massima attenzione a causa dell’innalzamento del torrente Idice nel territorio. Lo si legge nell’account Facebook del Comune, dove si sottolinea che “al momento in cui scriviamo l’Idice risulta aver tracimato inizialmente nelle zone della Bassa Benfenati, a Fiesso, Parco della Rocca/parco fluviale e laghetti di Madonna di Castenaso”. Si tratta soprattutto di zone rurali.

Il Comune ha attivato anche il Centro operativo comunale (Coc), che d’ora in avanti sovrintenderà alle operazioni di monitoraggio. Il sindaco, Carlo Gubellini, e la polizia locale esortano i cittadini a tenersi lontano dalle sponde dell’Idice ea osservare la massima prudenza. Gli aggiornamenti sulla situazione saranno condivisi dal Comune sui propri canali. Nel territorio l’allerta meteo di Arpa e e Protezione Civile è passata da arancione a rosso (“elevata criticità”) per le giornate di oggi e di domani.

https://www.rainews.it/articoli/2023/05/allerta-meteo-in-emilia-romagna-allerta-rossa-fiumi-a-rischio-piene-6c522afd-b7fa-426b-afee-2fe8fe43a1e7.html