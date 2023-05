Lutto nel mondo dello skate viterbese, morto Armando Costantini

(https://www.viterbotoday.it) – Lutto nel mondo dello skate viterbese, è morto Armando Costantini. In poco tempo la notizia della morte del talentuoso appassionato della tavola da skate ha fatto il giro dei social. La sua morte ha gettato nello sconforto gli amici che hanno dedicato al ragazzo post e messaggi sulla sua bacheca social.

Il messaggio della sorella

Fratello mio tesoro te ne sei andato troppo presto lasci un vuoto incolmabile sei stato un grande unico,vola in alto più che puoi ,spero che ora sei in posto migliore insieme al babbo,per me sei sempre vivo nel mio cuore e nei ricordi ,sarai il mio angelo custode proteggi tutti noi Ti amo amore mio

Il messaggio del centro skate

Un’altra triste notizia che ci spezza il cuore. Se nè andato un pezzo di storia dello Skate Viterbese, un talento indiscusso….un ragazzo che abbiamo visto crescere, diventare adulto e Padre senza mai peró abbandonare la sua più grande passione, lo Skate. Crediamo che Armandino continuerà a farlo in cielo e magari troverà un grande Skate Park che ha sempre tanto desiderato ed è sempre mancato nella nostra città!! Ciao Armandì

Il messaggio di un amico

Sei stato il mio Maestro di Skate, con te e grazie a te ho imparato a cacciarmi dalle rampe.Mi portavi in giro con il Sí, ed era un’avventura perché la ruota davanti non toccava mai per terra. La mia prima tavola l’ho comprata da te. Grazie di tutto.