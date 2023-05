Friuli, truffava le assicurazioni: arrestato medico rumeno

E’ stato arrestato in Friuli Venezia Giulia un medico rumeno di 59 anni che in Svizzera aveva messo in piedi una truffa alle assicurazioni a seguito di alcuni problemi economici iniziati con la separazione dalla moglie. Una volta intascato un indennizzo complessivo di un milione e seicentomila franchi svizzeri, il camice bianco si era trasferito dal paese elvetico alla penisola iberica.

Qui, sentendosi braccato dalla giustizia, ha poi deciso di tentare la sorte e di scappare nella sua patria d’origine. Poco prima di superare il valico con la Slovenia, a Opicina, l’uomo è stato identificato dai carabinieri, che lo hanno arrestato e condotto al carcere del Coroneo, in attesa di essere estradato. https://www.telefriuli.it