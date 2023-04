Usa, voli militari sospesi dopo serie di incidenti

Negli Usa l’esercito ha deciso di sospendere per 24 ore i voli militari, a eccezione di quelli essenziali, dopo che quattro elicotteri si sono schiantati in un mese. Secondo quanto reso noto in un comunicato, il generale James McConville, capo dell’Us Army, “ha ordinato il congelamento dei voli aerei in seguito a due incidenti mortali”, giovedì in Alaska e a fine marzo nel Kentucky, che hanno causato la morte rispettivamente di tre e nove persone. tgcom24.mediaset.it – foto Ansa