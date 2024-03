“Vendeva segreti alla Cina”, arrestato militare Usa

Un analista dell’intelligence dell’esercito americano è stato arrestato con l’accusa di aver fornito informazioni sulla difesa nazionale alla Cina

Il sergente Korbein Schultz, che deteneva un nulla osta di sicurezza top-secret, è stato preso in custodia a Fort Campbell, una base militare sul confine Kentucky-Tennessee. Lo rende noto il Dipartimento di Giustizia. L’atto d’accusa a Schultz non identifica il Paese che avrebbe ricevuto informazioni militari sensibili, ma i media lo identificano nella Cina. Secondo l’atto d’accusa, Schultz, dal giugno 2022, ha fornito a un contatto a Hong Kong documenti, mappe e fotografie relative alla difesa nazionale statunitense. Schultz sarebbe stato pagato un totale di 42mila dollari per le informazioni.

Il Dipartimento di Giustizia ha detto che le informazioni comprendono potenziali piani degli Stati Uniti nel caso in cui Taiwan fosse sotto attacco militare. Comprendono anche documenti relativi ad aerei da combattimento ed elicotteri, attrezzature ipersoniche, l’High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e studi sull’esercito statunitense e cinese.

L’accusa di Schultz arriva poco dopo l’arresto in California di due marinai della Marina degli Stati Uniti con l’accusa di spionaggio per la Cina. Il sottufficiale Wenheng Zhao è stato condannato a 27 mesi di carcere a gennaio dopo essersi dichiarato colpevole di aver cospirato con un ufficiale dell’intelligence straniera e di aver accettato una tangente. Zhao e un altro marinaio americano, Jinchao Wei, erano stati arrestati in agosto.

