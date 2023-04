Meloni: ‘Ucraina subito nella UE, futuro di benessere’

Meloni: “Accelerare l’adesione dell’Ucraina all’Ue”. “Il futuro dell’Ucraina deve essere di sempre maggiore capacità di inserirsi nelle dinamiche e nelle istituzioni europee. Il modo più intelligente di ringraziare gli ucraini di quello che stanno facendo è accelerare la possibilità di far parte delle istituzioni europee. Bisogna riconoscere gli sforzi enormi di Kiev, anche durante la guerra, per riformare il suo sistema e avvicinarlo ai target richiesti dalla Commissione. E’ fondamentale riconoscere quello sforzo accelerando e avviando in tempi rapidi i negoziati di adesione all’Ue”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina.

Meloni: “Il futuro dell’Ucraina sarà di pace e benessere”

“Parlare della ricostruzione dell’Ucraina significa scommettere sulla vittoria e la fine del conflitto, e sono sicura che il futuro dell’Ucraina sarà di pace, benessere e sempre più europeo“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina. tgcom24.mediaset.it