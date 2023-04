Donne e anziani derubati, presa banda di peruviani: 80 colpi messi a segno

Torino – Scoperti dai carabinieri i componenti della ‘banda delle monetine’, derubavano anziani e donne nei parcheggi dei supermercati e dei cimiteri. Sequestrati beni e contanti per 400.000 euro. Ad agire sono stati i carabinieri della compagnia di Susa che hanno agito nei confronti di 8 cittadini di origine peruviana. Tra questi due persone sono state portate in carcere, una ai domiciliari e per cinque è scattato l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Secondo gli investigatori questi avrebbero commesso alcuni furti con destrezza tra la Val di Susa e la cintura ovest di Torino.

In totale sarebbero almeno 80 i colpi messi a segno e sono stati già eseguiti 10 arresti in flagranza di reato. Inoltre sono stati sequestrati beni per un valore di circa 300.000 euro, oltre a 100.000 euro in contanti, in gran parte occultati nelle abitazioni di alcuni ignari anziani a opera, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, di alcune badanti peruviane indagate per ricettazione.

Le vittime, quasi sempre donne sole e molto anziane, venivano avvicinate nei pressi di supermercati e cimiteri e successivamente derubate delle proprie borse, dopo essere state distratte dal lancio a terra di alcune monetine. Una volta prese le borse il gruppo recuperava dai portafogli e dai cellulari delle vittime i bancomat con i relativi codici di accesso prelevando nei minuti successivi migliaia di euro dai loro conti correnti o comprando beni nei negozi delle grandi firme.

