Isernia, incubo pronto soccorso. Primario: “ritorno agli inferi”

Un post su facebook, poco dopo il ritorno a lavoro di primario del pronto soccorso di Isernia, in cui parla di ‘ritorno agli inferi’. Cosi il dott. Lucio Pastore prova per l’ennesima volta a denunciare la situazione di grave crisi della sanita’ pubblica, ad Isernia dove lavora, ma sicuramente non solo.

“Abbiamo un terzo del personale di quanto ne avevamo prima e senza la medicina territoriale qui arriva di tutto, dai cronici agli acuti”. Spiega ad ANSA. “Mi sembra chiaro che il fine ultimo e’ quello di definanziare, indebolire, la sanita’ pubblica in favore di quella privata.” ANSA

► In 7 anni la Commissione UE ha raccomandato 63 volte di tagliare sulla Sanità