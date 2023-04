Compagnia cinese offre 10 miliardi di $ ai talebani per sfruttare i giacimenti di litio

AFGHANISTAN – La compagnia cinese Gochin ha proposto al Governo talebano 10 miliardi di dollari per sfruttare i giacimenti di litio del Paese. Inoltre, nell’ambito dell’accordo, la parte cinese si impegna a rimodernare il Passo Salang in sette mesi, a costruire un altro tunnel e a processare in Afghanistan il litio estratto.

Nel gennaio scorso, la cinese Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC) aveva firmato un accordo da 540 milioni di dollari per estrarre petrolio dal bacino dell’Amu Darya nel Nord dell’Afghanistan. Da tempo le compagnie minerarie cinesi cercano di accedere ai grandi giacimenti di litio dell’Afghanistan, il cui valore, secondo le stime di Bloomberg, arriva a 1 trilione di dollari.

https://t.me/letteradamosca/14183