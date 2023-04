Obbligo vaccinale, Consulta: ‘valutato rispetto diritti in base a dati scientifici’

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) – “La Corte costituzionale guarda ai diritti costituzionalmente garantiti. Poi, nel valutare il bilanciamento che il legislatore aveva fatto acquisendo dati scientifici”, a proposito dell’obbligo vaccinale per il Covid “ha valutato che quel bilanciamento non fosse irragionevole”. Lo ha affermato la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, nella conferenza stampa al termine della relazione sull’attività della Consulta del 2022.

Obbligo vaccinale, ecco un intervento appassionato e, a tratti, commovente. Il prof. Sinagra inizia contestando la presenza nel collegio del prof. Marco D’Alberti, ex consigliere giuridico di Draghi sulle cui leggi, che ha concorso pesantemente a formare, deve pronunciarsi. La responsabilità della sua nomina ― in palese conflitto di interessi ― è del (purtroppo) Capo dello Stato Mattarella.

“Vogliamo parlare delle confidenze del direttore generale dell’AIFA: ‘meglio che non diciamo queste cose (eventi avversi, ndr), altrimenti uccidiamo i vaccini’, e certo, meglio fare carriera uccidendo i cristiani. AVETE UNA COSCIENZA?”

La solita battaglia con la presidente Sciarra per argomentare, arriva pure ad accusare la Corte delle sue stesse affermazioni, come l’aberrante “abbiamo seguito la scienza”.

Non si possono assumere decisioni giuridiche, di diritto, seguendo la scienza.