Bari, malore a scuola: professoressa muore in sala docenti

Tragedia presso un istituto scolastico superiore a Bari. Così come segnala La Gazzetta del Mezzogiorno, una docente di 66enne è morta a seguito di un malore accusato mentre era in sala docenti. A nulla sono valsi i soccorsi, l’insegnante è deceduta poco dopo. Accorato il cordoglio degli studenti e di tutto il personale dell’Istituto scolastico.

A nulla è valso il tentativo disperato di un collega

Altri dettagli si leggono su Tele Bari. La docente, che sarebbe andata in pensione il prossimo 1° settembre, pare non si fosse sentita bene già in macchina, mentre raggiungeva la scuola. Poi, una volta arrivata nel plesso, la donna sarebbe svenuta in sala docenti: immediatamente è stato chiamato il 118. Le condizioni dell’insegnante erano molto gravi: inutili anche il massaggio cardiaco di un collega e il tentativo disperato anche dei presenti di soccorrerla, ancor prima dell’arrivo del 118, raccontano i testimoni. All’arrivo dell’ambulanza, il 118 non ha potuto fare altro che constatare l’arresto cardiocircolatorio e il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. orizzontescuola.it