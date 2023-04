Zelensky: “Ciò che rafforza i nostri soldati protegge il mondo”

“Tutto ciò che rafforza la difesa ucraina contro il terrore russo, e dà ai nostri soldati maggiori opportunità di movimento attivo, protegge tutti nel mondo”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “il termine sconfitta dovrebbe accompagnare il termine aggressore, ed è solo la vittoria ucraina che lo garantirà”.

Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal è in Canada, per un viaggio ufficiale durante il quale cercherà rifornimenti di munizioni e veicoli corazzati per una controffensiva contro l’invasione delle forze russe, riporta il Globe and Mail.

sistemi di difesa aerea ucraini stanno esaurendo le munizioni e, senza l’arrivo di ingenti forniture occidentali, non saranno in grado di contrastare gli eventuali attacchi dell’aviazione russa, la cui forza è ancora intatta. È la previsione di ufficiali americani e di alcuni dei documenti classificati del Pentagono finiti sui social, secondo quanto riporta il New York Times. Le scorte di missili per i sistemi di difesa aerea S-300 e Buk dell’era sovietica, che costituiscono l’89% della protezione dell’Ucraina contro la maggior parte degli aerei da combattimento e alcuni bombardieri, saranno completamente finiti tra metà aprile e il 3 maggio, secondo un documento trapelato. tgcom24.mediaset.it