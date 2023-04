Caserta, malore in casa: muore 34enne

CASERTA – Un malore fatale che ha spento la sua vita. Al momento pare questa la dinamica che ha portato alla morte Aniello Santonastaso, 34enne residente in via Tiziano, a Caserta, trovato privo di vita nel bagno del suo appartamento. Il corpo di Aniello è stato rinvenuto dai sanitari del 118. Il 34enne era spirato da diverse ore e quindi non c’è stata possibilità di salvarlo.

Tantissimi sono i messaggi di lutto e cordoglio che sono arrivati per Aniello, papà che viveva nei dintorni del rione Michelangelo e grande tifoso della Casertana. https://casertace.net