Meluzzi: ‘oggi è il giorno del Mistero della Croce’

7 aprile 2023, Venerdì Santo – Il prof. Alessandro Meluzzi scrive su Facebook: “Oggi è il giorno del Mistero della Croce e della Vita che non muore e non morirà mai. Amare vuol dire, come dico alla mia amatissima moglie Maria: “Tu per me non morirai mai”.

Pensavano di averci sepolti tutti con la forza della violenza contro la Vita, la Verità e la Libertà. Ma siamo ed eravamo semi che danno frutto d’Amore, di Luce e di Resurrezione.

Buona Pasqua di Liberazione a tutti nell’Incontro con il Risorto!”