Malore nella notte, muore agente Polizia Penitenziaria

Un malore accusato nella notte tra martedì e mercoledì non ha lasciato scampo a Marco Meschini, poliziotto della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Montacuto. L’uomo aveva 49 anni e abitava nella zona di Cantalupo a Filottrano. Nella notte la moglie si è accorta del respiro affannoso dell’uomo e ha allertato il 112. Sul posto sono giunti i i sanitari dell’automedica di Cingoli, ma al loro arrivo non c’era più nulla da fare.

Una scomparsa improvvisa che ha lasciato quanti gli volevano bene senza parole: niente poteva far presagire che il suo cuore si potesse fermare, Meschini aveva un fisico atletico e non aveva avuto problemi di salute. I funerali saranno celebrati venerdì alle 10,30 nella chiesa di Sant'Ignazio di Filottrano.