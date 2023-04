Corte costituzionale, 4 aprile 2023: intervento del Prof. Avv. Augusto Sinagra

Un intervento appassionato e, a tratti, commovente. Il prof. Sinagra inizia contestando la presenza nel collegio del prof. Marco D’Alberti, ex consigliere giuridico di Draghi sulle cui leggi, che ha concorso pesantemente a formare, deve pronunciarsi. La responsabilità della sua nomina ― in palese conflitto di interessi ― è del (purtroppo) Capo dello Stato Mattarella.

La solita battaglia con la presidente Sciarra per argomentare, arriva pure ad accusare la Corte delle sue stesse affermazioni, come l’aberrante “abbiamo seguito la scienza”.

Non si possono assumere decisioni giuridiche, di diritto, seguendo la scienza.

Video del canale Youtube “avvocati liberi”