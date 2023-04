Bassetti: ‘a lezione scortato da polizia e dai carabinieri’

Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) – “E’ un Paese strano l’Italia dove un medico per fare una relazione sui microbi deve essere scortato dalla polizia e dai carabinieri”. Così in un video su Twitter l’infettivologo Matteo Bassetti si sfoga contro i no-vax “che sono tornati a decine a minacciare e insultare me e la mia famiglia”. “Io non vorrei tutto questo, ma evidentemente si deve fare per l’ordine pubblico. Ai no-vax dico perché dovete scocciarmi? Andate da qualcun’altro. Vivete sulle mie pagine social, ma fatevi invece una vita, avete rotto le scatole”.