007 GB: fra russi molte vittime a causa dell’alcol

Sebbene la Russia abbia subito fino a 200mila perdite sin dall’inizio della guerra in Ucraina, una parte significativa di queste è dovuta a cause non legate al conflitto. Lo scrive il ministero della Difesa britannico sui social. “Il 27 marzo 2023, un canale Telegram di notizie russo ha riferito di un numero estremamente elevato di incidenti, crimini e decessi legati al consumo di alcol tra le forze russe dispiegate”, spiega l’Intelligence Uk.

Zelensky: presidenza Mosca a Onu è fallimento di tale istituzione

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che la presidenza della Federazione Russa al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che inizia oggi dimostra il “completo fallimento di tali istituzioni”. Lo riporta Unian.

tgcom24.mediaset.it