Roma, manifestazione per i diritti dei minori trans con la Cgil

ROMA, 01 APR – “Abbiamo diritto a studiare con la nostra identità”. “Più umani e meno fascisti”. E ancora: “Giù le mani dalla carriera alias”: questi alcuni degli slogan che si leggono sui cartelloni e i manifesti degli attivisti riuniti a piazza dell’Esquilino, a Roma, alla prima manifestazione in Italia per i diritti delle giovani persone trans. Carriera alias, formazione di personale scolastico e sanitario, tutela della dignità del minore: l’associazione Gender X ha così promosso la prima marcia per rivendicare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza anche per i giovani trans.

Una bandiera lunga 50 metri con i colori delle persone transgender e non binarie, azzurro, rosa e bianco, accompagnerà tutto il percorso. La manifestazione, promossa da Gender X, vede anche l’adesione di CGIL Roma e Lazio.