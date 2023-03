Torino, ambientalisti scaricano letame davanti a sede Regione Piemonte

Una ventina di ambientalisti del movimento Extinction Rebellion ha scaricato quintali di letame, con sopra dei fiori, all’ingresso del grattacielo della Regione Piemonte, a Torino. Due di loro sono saliti sulla tettoia sovrastante l’ingresso per appendere uno striscione rosa con la scritta “Dalla Regione non nasce niente, dal letame nascono i fior!”, riprendendo la canzone ‘Via del Campo’ di Fabrizio De André.

“Siamo ancora nella m…”, hanno aggiunto richiamando lo slogan simile che era comparso su uno striscione appeso al ponte della Gran Madre un anno fa per denunciare lo stato di siccità del Po.

“Sentiamo ormai ogni giorno interviste e dichiarazioni del presidente e degli assessori regionali sul gravissimo stato di siccità in corso, ma tutti i progetti promossi da questa Giunta, come lo Skidome di Cesana e i chilometri di piste e infrastrutture nel Parco Naturale dell’Alpe Devero, raccontano un’altra storia”, afferma uno di loro. “Siamo qui vestiti di fiori perché sappiamo che una rinascita è ancora possibile. Di fronte alle inadempienze della Regione ci ribelliamo chiedendo di agire!”.

