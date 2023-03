Milano, borseggiatrice minaccia Valerio Staffelli con un sasso

“Striscia la Notizia” torna a indagare sulle vecchie e nuove tecniche di furto nel centro di Milano e in metropolitana. Alcuni cittadini hanno fatto sapere al Tg satirico che la tecnica del foglio di carta o della cartina con cui sottrarre portafogli e smartphone, messo in atto da borseggiatrici e borseggiatori, viene usata anche all’interno di negozi e locali commerciali.

A smascherare una ragazza che opera in questo modo è l’inviato Valerio Staffelli che inseguendo la borseggiatrice viene minacciato con un grosso pezzo di porfido. La donna, pizzicata in flagranza di reato, in preda a uno scatto d’ira prima lancia una bevanda addosso all’operatore poi si scaglia contro la troupe con un masso tra le mani. A fermare la donna disarmandola e immobilizzandola ci pensano gli agenti in borghese della Polizia attirati dalle urla della borseggiatrice.

